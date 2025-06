Norvegia-Italia e il precedente di vent' anni fa | ecco chi giocò nel 2005

Dopo vent'anni, Norvegia e Italia si ritrovano a confrontarsi nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, rivivendo un momento di grande tensione e passione. Ricordando quella storica sfida del 2005, quando gli azzurri di Marcello Lippi affrontarono con determinazione, questa partita promette emozioni intense e ricordi indelebili. Chi avrà la meglio questa volta? Restate con noi per scoprirlo.

Norvegia e Italia si sfidano nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. L'ultima sfida che valeva l'accesso alla competizione risale al 2005, esattamente vent'anni fa: così in campo gli azzurri di Marcello Lippi, tra certezze e qualche sorpresa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Norvegia-Italia e il precedente di vent'anni fa: ecco chi giocò nel 2005

