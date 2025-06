Norvegia-Italia dove vedere la partita in tv e streaming | le probabili formazioni

L'attesa è finita: l'Italia inizia il suo cammino verso i Mondiali 2026 sfidando la Norvegia all'Ullevaal Stadion di Oslo. Venerdì 6 giugno alle 20.45, tifosi e appassionati potranno seguire la partita in TV e streaming, scoprendo le probabili formazioni e le emozioni di una sfida decisiva. Non perdere questa occasione per vivere un momento di grande calcio internazionale, perché ogni passaggio potrebbe essere determinante per il nostro percorso verso il Qatar.

Inizia il cammino dell'Italia verso i Mondiali 2026. Gli uomini di Spalletti, venerdì 6 giugno alle 20.45 all'Ullevaal Stadion di Oslo, faranno visita alla Norvegia in quello che sarà già uno snodo cruciale. La formazione di Solbakken, infatti, è sulla carta la principale antagonista degli. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Norvegia-Italia, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

