Norvegia-Italia del 6 giugno 2025 | orari formazioni e dove vederla in tv

La sfida tra Norvegia e Italia del 6 giugno 2025 a Oslo si preannuncia un momento imprescindibile per il cammino verso i Mondiali 2026. Con orari, formazioni e modalità di visione in tv, scopri tutto ciò che devi sapere per non perdere nemmeno un secondo di questa emozionante partita. Luciano Spalletti ha già lanciato il suo messaggio: quella con la Norvegia può essere...

L’Italia di Luciano Spalletti torna in campo per affrontare la Norvegia a Oslo, nel primo impegno ufficiale del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. La partita, in programma venerdì 6 giugno alle ore 20:45. Spalletti: “Giochiamocela con tutte le qualitĂ possibili”. Alla vigilia del match, il commissario tecnico azzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando l’importanza cruciale della sfida: “Quella con la Norvegia può essere la partita che ci porterĂ al Mondiale. Andiamo a giocarla con tutte le qualitĂ possibili”. Nonostante l’infortunio dell’attaccante Moise Kean, Spalletti ha rassicurato sull’atteggiamento del gruppo: “Nessuno va via, siamo belli felici di andare a giocare una partita di questo livello. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Norvegia-Italia del 6 giugno 2025: orari, formazioni e dove vederla in tv

