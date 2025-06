Non solo Inzaghi | è tornato il grande mercato d' Arabia Da Sancho a Son tutti i campioni nel mirino

Il mercato saudita è in pieno fermento, e non solo Inzaghi può sorridere: da Sancho a Son, i club come Al Hilal e Al Nassr stanno puntando ai grandi nomi del calcio mondiale. L’entusiasmo cresce, con Al Hilal pronto a regalare altre stelle a Inzaghi e Al Nassr che si conferma una minaccia senza Ronaldo. Il mondo del football internazionale è pronto a sorprendersi: gli ingaggi stellari sono il nuovo palcoscenico del grande calcio.

L’Al Hilal disposto a regalare altre stelle a Inzaghi. L’Al Nassr raccoglie la sfida anche senza Ronaldo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Non solo Inzaghi: è tornato il grande mercato d'Arabia. Da Sancho a Son, tutti i campioni nel mirino

Segui queste discussioni su X

Inzaghi a Pisa, summit decisivo con il club Il tecnico è tornato in città: incontro entro questo venerdì per programmare la Serie A. Sullo sfondo il pressing del Palermo. Tweet live su X

Inzaghi è tornato in città, incontro sul futuro con la società nerazzurra entro venerdì. Pressing del Palermo https://sestaporta.news/in-primo-piano/inzaghi-e-tornato-in-citta-incontro-sul-futuro-con-la-societa-nerazzurra-entro-venerdi/… via @SestaPortaNews Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia