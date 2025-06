Non solo Gigetto in estate si fermano anche altre sei linee ferroviarie locali

Quest’estate, i viaggi in Emilia-Romagna richiederanno un po’ di pianificazione in più: non solo la linea Modena-Sassuolo si ferma per lavori di potenziamento, ma anche altre sei linee ferroviarie locali subiranno interruzioni. Un’occasione per scoprire nuove alternative e aggiornarsi sulle modifiche temporanee. Scopri come muoverti al meglio e sfruttare al massimo questa fase di miglioramento della rete!

Per lavori di potenziamento della rete ferroviaria di Ferrovie Emilia-Romagna, alcune linee durante l’estate risulteranno interrotte al traffico ferroviario. Non soltanto la Modena-Sassuolo, che si ferma nuovamente dopo i lavori effettuati negli anni passati e la realizzazione del sottopasso di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Non solo Gigetto, in estate si fermano anche altre sei linee ferroviarie locali

