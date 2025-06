Non solo Campania | il Decreto Sicurezza è legge bagarre in aula

Le decisioni che scuotono i confini globali e le polemiche in aula sulla legge sicurezza in Campania sono solo alcune delle sfide del nostro tempo. Mentre gli Stati Uniti stringono i controlli sui viaggi provenienti da 12 nazioni, il panorama politico internazionale si prepara a nuovi mutamenti. Un quadro complesso che richiede attenzione e riflessione, perché gli effetti di queste scelte si riflettono su tutti noi.

Tempo di lettura: 5 minuti TRUMP VIETA I VIAGGI NEGLI USA DA 12 PAESI, DOPO ATTACCO COLORADO MOTIVI DI SICUREZZA NAZIONALE. STOP VISTI PER STRANIERI AD HARVARD Trump ha imposto un divieto di ingresso negli Usa da 12 Paesi per motivi di ‘sicurezza nazionale’. I Paesi presi di mira sono Afghanistan, Myanmare, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. Limitato parzialmente, inoltre, l’ingresso dei cittadini di 7 Paesi: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela. Le restrizioni si applicano sia ai migranti che ai non migranti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it