Non solo armi | perché la Germania vuole arruolare altri 60mila soldati

Non solo armi, ma una vera e propria ambizione di potenza: la Germania mira a reclutare 60mila nuovi soldati per costruire l’esercito più forte d’Europa. Con investimenti miliardari e una riforma costituzionale che allenta i vincoli di bilancio, il paese si prepara a ridefinire i confini della propria difesa e influenza regionale. Ma quali sono le implicazioni di questa svolta strategica?

