Non mandare in pensione Tommaso Starace | l’appello di Mara Venier a Aurelio De Laurentiis – VIDEO

Al “Peppy Night” di Peppe Iodice, Mara Venier ha chiamato in diretta Aurelio De Laurentiis per un appello: non mandare in pensione Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli. “Aurelio, non mandare in pensione Starace”, ha detto la conduttrice con accanto lo stesso Starace, bandiera del Napoli in mano e la solita macchinetta del caffè. La risposta del presidente non si è fatta attendere: “Mara, ma dove sei?”, ha detto De Laurentiis. E non sono mancate le risate e gli applausi del pubblico. Il momento è diventato subito virale. Starace, 70 anni, era pronto a chiudere una carriera lunghissima dopo il quarto scudetto conquistato dal Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non mandare in pensione Tommaso Starace”: l’appello di Mara Venier a Aurelio De Laurentiis – VIDEO

