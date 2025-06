Non ignorare una zona che provoca prurito e non guarisce | potrebbe trattarsi di cancro della pelle | l’allarme dell’esperta

Non sottovalutare una zona di pelle che provoca prurito persistente o un brufolo che non scompare. Questi segnali possono sembrare innocui, ma potrebbero nascondere forme serie di tumore della pelle. L’esperta dermatologa Fatima Awdeh ci mette in guardia: riconoscere tempestivamente i sintomi è fondamentale per una diagnosi precoce e un intervento efficace. Impariamo a conoscere i segnali d’allarme prima che sia troppo tardi.

Una zona di pelle che prude e non scompare, o un brufolo che resta lì troppo a lungo. Due segnali spesso trascurati, che invece possono nascondere forme di tumore della pelle anche gravi. A mettere in guardia è la dottoressa Fatima Awdeh, specialista presso la Riverside Skin and Laser Clinic, che in un video pubblicato sulla pagina Instagram della clinica spiega con chiarezza quali sintomi non vanno ignorati. “Una nuova striatura marrone sotto un’unghia mi preoccupa sempre per il melanoma”, afferma la dottoressa, riferendosi al cosiddetto melanoma subungueale, una forma rara ma letale di tumore che si presenta con una linea scura simile a un livido sotto l’unghia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non ignorare una zona che provoca prurito e non guarisce: potrebbe trattarsi di cancro della pelle”: l’allarme dell’esperta

