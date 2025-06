Non ci sono più soldi né volontari Annullata la fiera della beneficenza

La Brianza si vede costretta a fare un passo indietro: la tradizionale Festa Campagnola, simbolo di solidarietà e convivialità, è stata annullata quest'anno. Pochi volontari, oneri burocratici e costi insostenibili hanno impedito la realizzazione di questa importante manifestazione. Un duro colpo per la comunità e per i progetti del Comitato Maria Letizia Verga. La speranza ora è di ritrovarsi presto, più uniti che mai, per riaccendere questa tradizione.

Troppo pochi i volontari, troppe le incombenze burocratiche per poter realizzare la kermesse, come pure i costi da affrontare. Quest'estate niente Festa Campagnola. La Brianza dice addio, almeno per quest'anno, a uno dei suoi appuntamenti estivi più partecipati e attesi, un'iniziativa dal forte significato solidale visto che è sempre servita a supportare i progetti del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura delle leucemie dei bambini. Una tradizione che andava avanti da oltre 40 anni, ma che nulla ha potuto di fronte a difficoltà quali la continua diminuzione delle persone disposte a donare il loro tempo per organizzare e mandare avanti la manifestazione, l'aumento dei costi, la burocrazia sempre più complessa e la carenza di fondi dopo che già nel 2024 l'evento era saltato a causa del maltempo e di "problematiche imprevedibili sorte durante la fase del montaggio" delle strutture.

