Non autorizzo Meta AI | la bufala che inganna milioni di utenti su Facebook Cosa fare davvero

Non lasciatevi ingannare dalle false promesse che circolano su Facebook: le bufale sulla tutela dei dati sono ingannevoli e prive di fondamento legale. In un mondo sempre più digitalizzato, è fondamentale conoscere come proteggere realmente la propria privacy senza cadere nelle trappole delle catene di Sant’Antonio. La verità è che, informati e consapevoli, possiamo difenderci efficacemente da queste false informazioni e mantenere il controllo sui nostri dati. Ecco cosa fare davvero.

Negli ultimi giorni, su Facebook sta circolando un nuovo messaggio che invita gli utenti a pubblicare un testo per impedire a Meta di utilizzare i propri dati personali, foto e post per addestrare l’intelligenza artificiale Meta AI. Questo tipo di messaggio, noto come “catena di Sant’Antonio”, è una bufala priva di fondamento legale e non ha alcun valore. È importante comprendere la natura di queste catene e come proteggere veramente la propria privacy online. Cos’è una catena di Sant’Antonio?. Una “ catena di Sant’Antonio ” è un messaggio che circola su Internet, spesso tramite email o social media, che invita gli utenti a inoltrarlo ad altri per ottenere benefici o evitare conseguenze negative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non autorizzo Meta AI”: la bufala che inganna milioni di utenti su Facebook. Cosa fare davvero

In questa notizia si parla di: Meta Bufala Utenti Facebook

AI di META: OGGI, 26 maggio, è l'ultimo giorno per impedire a Meta (Facebook e Instagram) di utilizzare i vostri dati pubblici per allenare la propria intelligenza artificiale. Davvero, stavolta non è una bufala. https://youtube.com/watch?v=vrmJqcnWbo4… M Partecipa alla discussione

“Non autorizzo Meta AI”: la bufala che inganna milioni di utenti su Facebook. Cosa fare davvero - Negli ultimi giorni, su Facebook sta circolando un nuovo messaggio che invita gli utenti a pubblicare un testo per impedire a Meta di utilizzare i propri ... Lo riporta thesocialpost.it

«Addio Meta AI», la nuova catena di Sant'Antonio che circola su Facebook: è una bufala, ecco la procedura giusta - Per qualcuno ogni scusa è buona per tornare a fare disinformazione sul web. A fornire l'assist, in questo caso, la scadenza dei termini per opporsi all'uso dei propri dati Instagram e Facebook per add ... Come scrive msn.com

“Addio Meta AI”, su Facebook torna la bufala del “Non autorizzo” - Dove si legge fra le altre cose che “l'utente deve concedere determinate autorizzazioni per consentire a Facebook ... bufala, c’è una procedura precisa per impedire l’addestramento di Meta ... Riporta ilsecoloxix.it

AI di META: OGGI è l'ultimo giorno per BLOCCARE l'uso dei tuoi contenuti (davvero) #1408