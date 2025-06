Non andare a votare è un calcolo miope la cittadinanza porta responsabilità | l’appello di Cappato agli elettori di destra

Non andare a votare è un calcolo miope: la cittadinanza porta responsabilità e implica scelte che plasmano il futuro di tutti noi. L’appello di Cappato agli elettori di destra ribadisce l’importanza di esercitare il diritto democratico, soprattutto in un momento cruciale come questo. Milano si anima di speranze e impegni, con la campagna per il Sì al referendum che chiude nel cuore pulsante della città, pronti a sorprendere con la partecipazione.

Il comitato promotore per il Sì al referendum per la cittadinanza ha scelto Milano per chiudere la sua campagna. Una scelta non casuale. “È il quesito più comprensibile e anche quello più milanese” commenta il sindaco Beppe Sala. Accanto a lui ci sono gli onorevoli Lia Quartapelle, Ivan Scalfarotto e Riccardo Magi che è convinto che domenica “avremo una sorpresa dalla partecipazione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non andare a votare è un calcolo miope, la cittadinanza porta responsabilità”: l’appello di Cappato agli elettori di destra

