Noi ex ragazzi per sempre A tavola con il prof dopo 60 anni

"Sono passati 60 anni – dicono i promotori dell’iniziativa – ma l’affetto e i ricordi di quegli anni sono ancora vividi nel cuore di tutti noi." Questa emozionante reunion tra ex ragazzi di Pontassieve, con il loro caro prof, è un toccante tributo a un’amicizia che il tempo non ha mai scalfito, dimostrando come i valori della scuola e degli amici possano durare per sempre.

Che bella storia è la vita. Una festa amarcord di antichi valori, con filo conduttore la scuola e l'amicizia, ha visto protagonisti i 'ragazzi' nati dal '49 al '51 di Pontassieve. Questo fantastico gruppo si è ritrovato dopo 60 anni, insieme al professore di tecnologia e disegno Carlo Mannelli di 91 anni, per festeggiare l'anniversario presso il ristorante Da Marino a Masseto di Rufina. "Sono passati 60 anni - dicono i promotori dell'iniziativa Paolo Consumi e Luigi Guidi - dalla fine della scuola di avviamento al lavoro Edmondo De Amicis di Pontassieve. Scuola che ha contribuito alla nostra formazione morale e professionale di inserimento al lavoro e alla vita.

