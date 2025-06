No alla mafia ai furti e alle truffe in danno degli anziani De Tullio | Con coraggio e umanità sempre al fianco dei cittadini

No alla mafia, ai furti e alle truffe in danno degli anziani: De Tullio si impegna con coraggio e umanità, sempre al fianco dei cittadini. Il primo obiettivo dell’azione operativa in questa provincia non può che essere quello del contrasto alle organizzazioni mafiose, che continuano a rappresentare un serio pericolo per la vita democratica del Paese e la piena libertà sociale, economica e personale dei cittadini. L’indagine…

"Il primo obiettivo dell’azione operativa in questa provincia non può che essere quello del contrasto alle organizzazioni mafiose, che continuano a rappresentare un serio pericolo per la vita democratica del Paese e la piena libertà sociale, economica e personale dei cittadini. L’indagine. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "No" alla mafia, ai furti e alle truffe in danno degli anziani, De Tullio: "Con coraggio e umanità sempre al fianco dei cittadini"

