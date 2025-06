No al Napoli per l'Arabia Gabri Veiga ha firmato con il Porto

Gabri Veiga sceglie una nuova avventura: dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l’Al Ahli di Kessiè, il centrocampista spagnolo di 23 anni ha ufficialmente firmato con il Porto, lasciandosi alle spalle le voci sul Napoli. Una mossa che dà nuova linfa alla sua carriera e apre scenari interessanti nel panorama europeo. La sua decisione segna un momento decisivo, pronto a scrivere nuove pagine di successi in Portogallo.

Ah, ecco che fine aveva fatto #GabriVeiga. 2 anni a guadagnarsi l'ira di Dio in Arabia, sfruttando il travaso di bile dei cammellari dopo il rifiuto del Napoli di cedere Zielinski, ed ora a 23 torna a giocare ad alto livello. Crimine perfetto. Partecipa alla discussione

