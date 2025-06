nintendo switch nintendo invia ai negozi dei cartelloni per segnalare le scorte esaurite

Nintendo dimostra ancora una volta di credere nel potenziale di Nintendo Switch 2, inviando cartelloni “Esaurito” ai negozi per anticipare il grande successo. Questa strategia, insolita ma rivelatrice, sottolinea l’entusiasmo e la domanda già alle stelle prima del lancio del 5 giugno. Con prenotazioni esaurite in tutto il mondo, la corsa alla nuova console promette di essere epica. La sfida ora è vedere se la realtà supererà ogni aspettativa.

