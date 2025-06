niente tempo pieno all aldini i genitori vogliono la deroga

La decisione di eliminare il tempo pieno alla scuola materna Aldini sta suscitando forti proteste tra i genitori, che chiedono a gran voce una deroga. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli sono intervenuti per fare chiarezza su questa spinosa vicenda, evidenziando il confronto con le famiglie e le possibili soluzioni. La questione si fa sempre più complessa, ma l’amministrazione comunale è determinata a trovare una risposta che tenga conto delle esigenze di tutti i protagonisti.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli intervengono sulla spinosa questione dell’eliminazione del tempo prolungato per i piccoli iscritti al primo anno della scuola materna Mirca Aldini di Cannucceto. L’amministrazione comunale è stata coinvolta a partire dal 22 maggio, quando la dirigente Lucia Santarsiero ha inviato alle famiglie gli avvisi della mancata assegnazione del personale necessario ad attivare il servizio. A fronte degli iscritti in netto calo nel triennio, il Provveditorato, nonostante la richiesta di copertura da parte del Primo circolo didattico, ha assegnato un insegnante in meno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it