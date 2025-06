Nicoletta Verna con ' I giorni di vetro' vince il premio La città dei lettori

Firenze celebra la narrativa con entusiasmo: Nicoletta Verna conquista il prestigioso premio “La città dei lettori” 2025 con il suo romanzo “I giorni di vetro” (Einaudi). Tra oltre 100 autori, la sua opera si distingue per merito e cuore, dimostrando che le parole possono illuminare e unire. Una vittoria che conferma come la letteratura continui a essere un ponte tra emozioni e società, aprendo nuove porte alla cultura italiana.

Firenze, 5 giugno 2025 — È Nicoletta Verna, col romanzo “I giorni di vetro ” (Einaudi), ad aggiudicarsi per il 2025 il premio istituito dal festival La città dei lettori - progetto di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon Aps - grazie alla collaborazione di Unicoop Firenze. A sceglierla, sia per meriti letterari che per empatia con il pubblico, tra più di 100 autori e autrici che hanno preso parte alla manifestazione nel 2024, sono stati gli oltre 500 iscritti ai circoli lettura dei soci Unicoop Firenze. Nella rosa dei finalisti che si sono incontrati ieri a Villa Bardini, Firenze, per partecipare alla proclamazione, anche Pegah Moshir Pour con “La notte sopra Teheran” (Garzanti), Paolo Di Paolo con “Romanzo senza umani” (Feltrinelli), Ilaria Gaspari con “La reputazione” (Guanda), Francesco Carofiglio con “La stagione bella” (Garzanti) e Jacopo Storni con “Tiziano Terzani mi disse” (Ediciclo Editore). 🔗 Leggi su Lanazione.it