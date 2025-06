Nicoleta vola in Francia | Sto realizzando un sogno

Nicoleta Vola in Francia: un sogno che si avvera per la studentessa dell’Istituto “Barsanti” di Massa, grazie a una borsa di studio prestigiosa. A settembre, Nicoleta partirà per trascorrere un intero anno scolastico all’estero, un’opportunità unica promossa dalla Fondazione Marmo e Intercultura nel quadro del programma Eccellenze Apuane. Un traguardo che testimonia il valore dell’impegno e della passione per l’apprendimento, aprendo nuove porte verso il futuro.