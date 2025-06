Nicole Kidman star e produttrice della serie Girls and Their Horses

Nicole Kidman, attrice e produttrice di talento, si prepara a conquistare il piccolo schermo con una nuova avventura: "Girls and Their Horses". Questa serie, ispirata al romanzo di Eliza Jane Brazier, promette di catturare il pubblico con storie intense e coinvolgenti. La collaborazione tra Legendary Television e Amazon MGM Studios garantisce un alto livello di qualità e innovazione. Resta sintonizzato per scoprire come questa affascinante narrazione prenderà vita sullo schermo.

La star australiana Nicole Kidman ha trovato un altro progetto televisivo di cui occuparsi: la serie tratta dal romanzo Girls and Their Horses. Nicole Kidman sarà prossimamente protagonista di una serie tv in occasione di Girls and Their Horses, un adattamento del romanzo scritto da Eliza Jane Brazier. Il progetto, attualmente in fase di sviluppo, sarà una co-produzione tra Legendary Television e Amazon MGM Studios, in vista di una distribuzione in streaming su Prime Video. I dettagli della serie Brazier firmerà la sceneggiatura del pilot della serie e sarà coinvolta come produttrice. Girls and Their Horses avrà Jennia Lamia, in precedenza nel team di The Perfect Couple, coinvolta come showrunner e produttrice esecutiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Nicole Kidman star e produttrice della serie Girls and Their Horses

