nicola rao nominato direttore del giornale radio e radio1 dalla rai

Il consiglio di amministrazione della Rai ha dato il via libera alla nomina di Nicola Rao alla direzione del Giornale Radio e di Radio1 dove sostituirà Francesco Pionati, che dal 15 luglio andrà in pensione. "In un piano di rilancio, di consolidamento e sviluppo dell'attuale posizionamento editoriale e comunicativo di Radio Rai", il Cda - spiega una nota di Viale Mazzini - "ha provveduto alla formulazione del parere di competenza in relazione alla nomina di Nicola Rao, alla Direzione di Radio Uno e della Testata Giornale Radio dove sostituirà Francesco Pionati, che dal 15 luglio cesserà il suo servizio in azienda e a cui è andato il ringraziamento del Consiglio per l'egregio lavoro svolto in tanti anni di Rai". 🔗 Leggi su Quotidiano.net