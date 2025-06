New York bollette pagate con i bitcoin | l’idea del sindaco Adams

Il sindaco di New York, Eric Adams, vuole permettere ai cittadini della Grande Mela di pagare le bollette in Bitcoin. Lo ha spiegato durante un’intervista al quotidiano The Street, confermando di voler normalizzare l’utilizzo delle criptovalute per tutti i tipi di transazione. Tuttavia, per ottenere un cambiamento strutturale e permanente gli servirà la collaborazione del legislatore oltre che delle agenzie statali. «Andate nei vostri municipi e dite ai vostri rappresentanti che è arrivato il momento di smettere di penalizzare questo settore». La sua iniziativa tuttavia dovrà affrontare diversi ostacoli. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - New York, bollette pagate con i bitcoin: l’idea del sindaco Adams

