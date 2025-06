New Sponga Recorder Quartet | musica antica con flauti dolci e liuto a Cervarese

Preparati a immergerti in un viaggio nel passato con il New Sponga Recorder Quartet, che porta in scena musica antica tra dolci suoni di flauti e il richiamo del liuto. Questo fine settimana, l‚ÄôOratorio della Santa Croce a Cervarese si trasforma in un palcoscenico di emozioni per il debutto di ‚ÄúPieve in Musica‚ÄĚ, una rassegna che segna l‚Äôingresso del Conservatorio ‚ÄúPollini‚ÄĚ nel territorio. Non perdere questa occasione di vivere la magia della musica antica in un ambiente unico e suggestivo.

Si prepara nel fine settimana il¬†nuovo appuntamento¬†di ‚ÄúPieve in Musica‚ÄĚ,¬†rassegna¬†alla¬†prima edizione¬†che amplia la presenza del¬†Conservatorio¬†‚ÄúPollini‚ÄĚ nel territorio, offrendo in un ambiente altamente suggestivo quale l‚ÄôOratorio della Santa Croce¬†di¬†Cervarese¬†- oggi¬†sontuosa sala per eventi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ¬© Padovaoggi.it - New Sponga Recorder Quartet: musica antica con flauti dolci e liuto a Cervarese

In questa notizia si parla di: Musica Sponga Recorder Quartet

@gravelyardband #spongebob #spongebobsquarepants #squidward #recorder #nickelodeon #cartoons #fun