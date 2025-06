Nessun ripensamento Claudio Baglioni dice addio

Il cantautore e compositore romano terminerà la sua carriera alla fine del 2026, ma intanto pubblica la riedizione dell'album "La vita è adesso". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Nessun ripensamento". Claudio Baglioni dice addio

In questa notizia si parla di: Nessun Ripensamento Claudio Baglioni

Pattinaggio di figura, l’ISU risponde a Stepanova-Bukin: “Nessun ripensamento, la decisione è definitiva” - L'ISU ha finalmente risposto alle proteste di Alexandra Stepanova e Ivan Bukin, la coppia di danza russa esclusa dalla gara di qualificazione per le Olimpiadi.

Claudio Baglioni annuncia il ritiro dalle scene: ma prima un’ultima sorpresa per tutti i fan - ROMA. Claudio Baglioni non torna indietro. Il cantautore e compositore romano terminerà la sua carriera alla fine del 2026, come annunciato lo scorso anno: «Confermo quello che ho detto, saranno gli u ... msn.com scrive

Claudio Baglioni annuncia il suo ritiro: «L'anteprima dell'ultimo tour sarà a Lampedusa il 27 settembre». Addio alla musica «a fine 2026» - Claudio Baglioni annuncia il suo ritiro. Il cantautore e compositore romano terminerà la sua carriera alla fine del 2026, come annunciato lo scorso anno: «Confermo quello ... Scrive msn.com

Baglioni torna a Lampedusa il 27/9, "ma confermo il ritiro" - Claudio Baglioni si prepara a concludere, come aveva annunciato tempo fa, gli ultimi "mille giorni". Senza ripensamenti. "Appena ho annunciato che mi sarei fermato, ho pensato che stavo facendo una ca ... Da ansa.it

Maurizio Costanzo, il dramma della malattia: ecco cosa ho nascosto a Maria De Filippi