nerdpool incontra alessio zonno

Se vi piacciono gli sport estremi e cercate una serie folle, sregolata e imprevedibile, Skull-Crusher! è il titolo che fa per voi. Edizioni BD ha pubblicato da qualche settimana il primo volume, che vi abbiamo già recensito sul sito. Durante il Comicon Napoli abbiamo avuto anche l’occasione di parlare proprio con il disegnatore della serie, Alessio Zonno, e qui sotto trovate l’intervista.chissà che non diventiate anche voi appassionati di Screaming Pain Ball! Ciao Alessio e benvenuto su NerdPool! In Skull-Crusher si parla molto di gioco di squadra e infatti per questo fumetto stai lavorando con Josie Campbell ai testi e Angel De Santiago ai colori. 🔗 Leggi su Nerdpool.it