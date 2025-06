Neos al via il volo diretto Bari-New York

Un ponte tra il Nuovo Mondo e il cuore della Puglia: Neos inaugura il nuovo volo diretto tra Bari e New York. Questa rotta, in funzione fino al 15 ottobre 2025, apre un’opportunità unica di connessione settimanale con il Boeing 787-9 Dreamliner, offrendo comfort e stile italiani a chi desidera esplorare o tornare negli Stati Uniti. Preparati a vivere un’esperienza di viaggio senza precedenti, perché questa è solo l’inizio di un emozionante capitolo tra due mondi.

È atterrato questa mattina alle ore 9:00 all’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari-Palese il primo volo Neos dall’aeroporto JFK di New York. La nuova tratta, attiva fino al 15 ottobre 2025, sarà operata una volta la settimana con un Boeing 787-9 Dreamliner configurato con due classi di servizio (Premium ed Economy) e dotato di un totale di 355 posti. L’aereo partirà  da New York ogni martedì alle ore 17:00 (ora locale) e atterrerà a Bari il mercoledì alle ore 7:40, da dove ripartirà lo stesso giorno alle 11:35, con arrivo a New York alle 14:50. L'inaugurazione. “Siamo molto felici di annunciare che da oggi sarà attivo il nuovo volo diretto da New York a Bari, un collegamento strategico che conferma il forte potenziale di crescita del mercato pugliese” - afferma Carlo Stradiotti, Amministratore Delegato Neos  – “ Il nostro obiettivo è di trasportare circa 12. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Neos, al via il volo diretto Bari-New York

NEOS: AL VIA IL VOLO DIRETTO SULLA TRATTA BARI - NEW YORK