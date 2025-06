Nella spirale di Fermat presentazione del romanzo di Gianfranco Tondini

Venerdì 6 giugno 2025, alle ore 18, la Fondazione Sabe per l’arte di Ravenna apre le sue porte per un evento imperdibile: la presentazione del romanzo "Nella spirale di Fermat" di Gianfranco Tondini, in dialogo con Massimo Pulini. Un affascinante intreccio tra arte e mistero, dove due narrazioni si dipanano simultaneamente, trasportando il lettore in un viaggio intrigante tra passione, enigmi e creatività. Non perdere questa occasione di scoprire un mondo unico e avvolgente.

