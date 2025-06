Nella seconda puntata aumentano le tentazioni per i concorrenti Il comfort si paga a caro prezzo mentre il montepremi scende a 293 300 euro e arriva una nuova bocca da sfamare

Dopo un debutto da record, Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo torna questa sera con nuove sfide e tentazioni irresistibili, mentre il montepremi si riduce a 293.300 euro e una nuova bocca da sfamare entra in gioco. La tensione aumenta e le decisioni diventano sempre più difficili: sarà ancora una volta una partita ad alto rischio? Benedetta Parodi e Fabio Caressa vi aspettano per scoprire cosa succederà in questa emozionante seconda puntata!

Dopo il fortunatissimo esordio della scorsa settimana, con più di 1 milione di spettatori in Total Audience, Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo stasera torna in onda in tv e in streaming. Oggi, giovedì 5 giugno alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW (poi anche in chiaro dalle 21.30 su TV8) va in onda la seconda puntata del nuovo gioco condotto da Fabio Caressa.

