Nella Corte D' Aviano di palazzo Torriani a Gradisca la mostra dedicata al fotogiornalismo con Luciano del Castillo Franco Lannino e Manuel Silvestri

Immergetevi nell’affascinante mondo del fotogiornalismo con la mostra "Tempi di cronaca" a Gradisca, presso la Corte d’Aviano di Palazzo Torriani. Con gli scatti di Luciano Del Castillo, Franco Lannino e Manuel Silvestri, scoprite come l’evoluzione tecnologica e i social media abbiano rivoluzionato il racconto della realtà. Un viaggio tra immagini iconiche e storie di vita, che mette in luce il potere evocativo e la trasformazione del mestiere fotografico.

G radisca, 4 giu. (askanews) – Dalla pellicola, passando per il digitale, fino all'invasione degli smartphone che sostituiscono sempre più spesso le macchine fotografiche. Nella Corte D'Aviano di palazzo Torriani, a Gradisca, con la mostra dedicata al foto-giornalismo Tempi di cronaca, dai giornali ai social tre grandi reporter, Luciano del Castillo, Franco Lannino e Manuel Silvestri, raccontano come è cambiato il mestiere e la società negli ultimi 40 anni. «Beh, sicuramente è cambiato moltissimo perché prima le immagini erano molto di impatto, erano molto forti, – racconta del Castillo – ed oggi invece le immagini forti non vengono neanche selezionate, si usano i pixel, si usa il pixel per nascondere parti dell'immagine e secondo me questa è una specie di censura inutile, è un'ipocrisia.