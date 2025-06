Nel video dell’annuncio di Simone Inzaghi all’Al Hilal gli arabi hanno commesso un grosso errore

Nel suggestivo video di presentazione di Simone Inzaghi all'Al Hilal, un dettaglio inatteso ha scatenato le polemiche: un riferimento a Pippo, fratello dell'allenatore, che ha rovinato l'effetto clamorosamente. Un errore che mette in luce come anche i momenti più curati possano essere compromessi da una gaffe inattesa. Continua a leggere per scoprire tutti i retroscena di questa vicenda che sta facendo discutere il mondo del calcio.

La clip dura 40 secondi, è suggestiva ma rovinata da una gaffe clamorosa per il riferimento a Pippo, fratello di Simone, che compare nell'audio della presentazione ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Al Hilal: l’annuncio ufficiale del club saudita - Simone Inzaghi riparte da un’avventura emozionante: è il nuovo allenatore dell’Al Hilal, il club saudita che punta in alto.

Segui queste discussioni su X

Inzaghi, dopo il 5-0 gli arabi hanno dubbi, Simone non è più attrattivo. Occhio alla Juventus (Repubblica) I sauditi cercano un colpo mediatico dopo l'annuncio dell'addio di Ronaldo. Lavorare a Torino consentirebbe a Inzaghi di tenere la famiglia a Milano. http Tweet live su X

Uno dei maggiori emittenti sportivi in Arabia Saudita (SSC), annuncia che Simone Inzaghi ha dato il via libera per finalizzare l'accordo con l'Al-Hilal Sarà l'allenatore del club per il Mondiale per Club 2025, l’annuncio dopo la finale di Champions League Tweet live su X