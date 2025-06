Nel solco di Spadolini Una legge per tutelare la filiera dell’editoria

Nel rispetto dello spirito innovativo di Spadolini, si apre una nuova era per l’editoria italiana con una legge quadro che mira a rafforzare e tutelare un settore fondamentale per la nostra economia e democrazia. La strada tracciata promette di superare gli interventi temporanei, offrendo stabilità, regole chiare e sostegno duraturo. È il momento di scrivere un futuro solido e sostenibile per l’editoria italiana.