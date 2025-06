Nel nome di Bellissimo al Teatro Diana la quarta edizione di un premio che è struggente memoria

Nel nome di Bellissimo, al Teatro Diana, si rinnova l’appuntamento con la quarta edizione di un premio che incarna una struggente memoria della nostra terra. "Nasco a via del Sole", scriveva Umberto, raccontando il suo legame profondo con Napoli, tra passato e presente, tra scena e cuore. Parole che rivivono oggi per celebrare chi, come lui, porta nel cuore l’amore e la passione per questa città unica al mondo...

«Nasco a via del Sole, non lontano dal mare, nel cuore di una bellissima Napoli antica e. perché no, anche romantica». Così scriveva Umberto Bellissimo nella sua autobiografia, con la voce di chi sa di appartenere a un tempo che sfuma tra la nostalgia e la fierezza, tra la scena e il cuore.

