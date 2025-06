Nel Milanese c' è una nuova vasca di laminazione realizzata in un anno e mezzo

Nel cuore del Milanese, un nuovo capolavoro di ingegneria si affaccia sul panorama: la vasca di laminazione di Gessate, realizzata in soli diciotto mesi. Frutto della collaborazione tra il Consorzio est Ticino Villoresi e la Regione Lombardia con un investimento di 5,7 milioni di euro, questa struttura è un baluardo contro gli allagamenti durante intense piogge, proteggendo le comunità e preservando il territorio con innovazione e determinazione.

Installata a Gessate, nel Milanese, la vasca di laminazione del torrente Trobbia realizzata dal Consorzio est Ticino Villoresi con un finanziamento della Regione Lombardia pari a 5,7 milioni di euro. L'obiettivo è lo stesso delle altre vasche: contrastare il rischio di allagamenti durante. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Nel Milanese c'è una nuova vasca di laminazione (realizzata in un anno e mezzo)

