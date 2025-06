Negoziati di pace congelati Trump anticipa la risposta militare russa

Le speranze di una pace immediata sembrano svanire, mentre i negoziati tra Russia e Ucraina restano congelati. Donald Trump ha preannunciato una possibile risposta militare da parte di Mosca, dopo la telefonata con Vladimir Putin, che ha messo in discussione il dialogo con Kiev. In un contesto di tensione crescente, il rischio di escalation si fa concreto, lasciando il mondo ad attendere sviluppi sorprendenti e cruciali per il futuro della regione.

Non ci sarà pace immediata. La Russia risponderà agli attacchi ucraini. Lo ha fatto sapere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al termine della telefonata con l’omologo russo Vladimir Putin. Putin ha messo in discussione il senso dei colloqui con l’Ucraina dopo aver accusato i vertici di Kiev essere responsabili degli atti di sabotaggio . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Negoziati di pace congelati. Trump anticipa la risposta militare russa

Trump chiama Putin e dice: "Risponderà agli attacchi di Kyiv. Niente pace immediata". Il Cremlino prepara una risposta all'operazione Ragnatela, mentre si prenota un posto al tavolo dei negoziati con l'Iran Tweet live su X

l'ho scritto e lo riscrivo: all vigilia di di contatti o "negoziati" per la ricerca della "pace" le forze in campo raddoppiano gli sforzi bellici per sparigliare. Nella stragrande maggioranza dei casi è il più potente e cattivo ad approfittarne ma tutte le regole han un'eccezi Tweet live su X

Trump: Se i negoziati Russia-Ucraina si svolgessero in Vaticano sarebbe fantastico