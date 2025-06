Negozi truffati con falsi bonifici caccia alla ‘banda’

A Assisi, il 2 giugno scorso, turisti irlandesi sono stati vittime di una frode ai danni di negozi di souvenir nel cuore della città. Con una semplice ma disarmante strategia, la banda ha messo a segno falsi bonifici e truffe da oltre 1.700 euro, lasciando le vittime increduli. La caccia ai responsabili è ormai aperta: l’obiettivo è smascherare questa banda di imbroglioni e garantire sicurezza ai visitatori.

Assisi, 5 giugno 2025 – Turisti falsi, veri imbroglioni. Almeno due le rivendite di souvenir che, in pieno centro, sono state truffate (per importi da 670 e da 1.100 euro), il 2 giugno, da una comitiva, a quanto sembra di irlandesi, composta da due coppie con relativi bambini, si parla di otto. Semplice e disarmante la procedura che, in entrambi i negozi, nella zona di Santa Chiara, il gruppo ha messo in atto approfittando anche di una giornata di grande affollamento. Hanno visto della merce (magliette e statue del Beato Carlo Acutis, altri oggetti compresa una scultura raffigurante la Vergine Maria, un presepio artistico), l'hanno presa, ma al momento del pagamento la carta di credito ha fatto le bizze.