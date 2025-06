Negozi musica e divertimento fino a mezzanotte | a Gragnano torna la Notte d’estate

Gragnano si prepara a vivere un’estate all’insegna di musica, divertimento e convivialità. Sabato 7 giugno, la città si anima con la Notte d’Estate, un evento che valorizza il commercio locale e crea un’atmosfera magica fino a mezzanotte. Via Roma si trasformerà in un centro commerciale a cielo aperto, offrendo ai visitatori un’esperienza indimenticabile tra negozi, musica dal vivo e tanta allegria. Non perdere questa serata speciale nel cuore di Gragnano!

Torna a Gragnano l'evento che vuole valorizzare il commercio locale: sabato 7 giugno, nel paese, si accenderà la Notte d'Estate. La strada centrale sarà chiusa dalle ore 18 e le attività commerciali resteranno aperte fino alle ore 24. Per l'occasione via Roma diventerà un centro commerciale a cielo aperto.

