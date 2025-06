Negozi musica e divertimento fino a mezzanotte | a Gragnano torna la Notte d’estate

Gragnano si anima con la magia della Notte d’Estate, l’evento che unisce musica, divertimento e il cuore del commercio locale in un’atmosfera unica. Sabato 7 giugno, le luci si accenderanno lungo via Roma, trasformandola in un vivace centro commerciale all’aperto, dove negozi e locali apriranno fino a mezzanotte per regalare a residenti e visitatori una serata indimenticabile. Non perdere questa occasione di scoprire il fascino di Gragnano sotto le stelle!

Torna a Gragnano l’evento che vuole valorizzare il commercio locale: sabato 7 giugno, nel paese, si accenderà la Notte d’Estate. La strada centrale sarà chiusa dalle ore 18 e le attività commerciali resteranno aperte fino alle ore 24. Per l’occasione via Roma diventerà un centro commerciale a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Negozi, musica e divertimento fino a mezzanotte: a Gragnano torna la "Notte d’estate"

In questa notizia si parla di: Gragnano Torna Notte Estate

Negozi, musica e divertimento fino a mezzanotte: a Gragnano torna la "Notte d’estate" - Gragnano si prepara a vivere un’estate all’insegna di musica, divertimento e convivialità. Sabato 7 giugno, la città si anima con la Notte d’Estate, un evento che valorizza il commercio locale e crea un’atmosfera magica fino a mezzanotte.

A Gragnano si accende la Notte d’Estate con musica, intrattenimento e buon cibo - Torna a Gragnano l’evento che vuole valorizzare il commercio locale: sabato 7 giugno, nel paese, si accenderà la Notte d’Estate. La strada centrale sarà ... Riporta piacenzasera.it

Ivana Chierchia morta a Gragnano, infarto improvviso nella notte: era diventata mamma da poco - È morta Ivana Chierchia, giovane mamma di 36 anni: lutto a Gragnano. La donna è stata stroncata da un infarto questa notte. Era sposata ed era diventata madre di un bambino di pochi mesi. Scrive msn.com

Incendio a Gragnano nella notte: distrutte sei automobili, palazzo evacuato - Sei automobili sono state distrutte da un incendio, e un palazzo è stato evacuato in via cautelativa, nella notte scorsa a Gragnano, in provincia di Napoli. Sul posto, in via Pasquale Nastro ... Secondo fanpage.it