Ne hanno abusato con Biden Cos' è l' autopen al centro dell' indagine di Trump

L’indagine di Trump si concentra su un dispositivo chiamato Autopen, utilizzato per riprodurre firme con precisione grazie a un braccio meccanico collegato a una penna e una chiavetta USB. Il tema solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla salute del presidente Biden: la Casa Bianca sostiene che la firma automatica sia stata usata per nascondere il suo presunto declino cognitivo. Un’accusa che mette in discussione la fiducia pubblica e la trasparenza delle istituzioni.

Il dispositivo è composto da un braccio meccanico a cui è attaccata una penna ed è in grado di riprodurre una firma salvata su chiavetta Usb. La Casa Bianca: "Hanno nascosto il declino cognitivo del presidente". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ne hanno abusato con Biden". Cos'è l'autopen al centro dell'indagine di Trump

Ne parlano su altre fonti

Council Meeting Chaos Leaves Everyone Speechless!