Ndoye al Napoli? L’annuncio sul possibile scambio è clamoroso | sta accadendo in queste ore

Il calcio italiano è in fermento: il Napoli potrebbe fare uno scatto clamoroso sul mercato, con un possibile scambio che coinvolge Dan Ndoye, attualmente al Bologna. Le voci si intensificano e la dirigenza azzurra lavora per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Tra conferme e smentite, l’attenzione si focalizza su un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis. La scena è pronta a esplodere, e tutto potrebbe cambiare in un batter d’occhio.

Il nome punta molto forte su Dan Ndoye. Quest’ultimo, è di proprietà del Bologna ma un possibile scambio potrebbe semplificare tutto. Sono giorni molto caldi in casa Napoli. La dirigenza azzurra è concentrata sul futuro, in quanto è già il momento di intervenire sul mercato. Al momento, sono tanti i nomi dei calciatori accostati ai partenopei. In realtà, però, starebbero anche aumentando le quotazioni di un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis. Infatti, il patron e i suoi collaboratori potrebbero puntare molto forte su Dan Ndoye in vista delle prossime settimane. Ndoye per Raspadori: cosa sta succedendo in casa Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ndoye al Napoli? L’annuncio sul possibile scambio è clamoroso: sta accadendo in queste ore

Leggi anche questi approfondimenti

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

Segui queste discussioni su X

Il #Napoli punta Lee-Kang e Ndoye per dare a #Conte due esterni molto duttili tatticamente che possano giocare sulla fascia o anche spostarsi al centro per sostenere gli attaccanti a stare al fianco di #DeBruyne (#IlMattino) Tweet live su X

#Napoli su #Ndoye, il Bologna chiede 40 milioni. Ai rossoblù piace Pio #Esposito, #Dzeko si offre https://calciomercato.com/news/bologna-il-napoli-pressa-per-ndoye-e-non-solo-in-avanti-piace-pi-83923… Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il CAGLIARI acquista Kingstone MUTANDWA… Eh?