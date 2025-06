Nazionale | Kean lascia il ritiro per infortunio niente Norvegia

Brutta notizia per la Nazionale di Luciano Spalletti: l’attaccante Kean si è dovuto ritirare dal ritiro a causa di un infortunio, rinunciando alla sfida di domani contro la Norvegia di Haaland a Oslo. La squadra dovrà ora affrontare questa sfida senza uno dei suoi talenti più promettenti, cercando comunque di dimostrare il proprio valore in un momento delicato della preparazione.

Nuova tegola per la Nazionale di Luciano Spalletti che domani, 6 giugno 2025, a Oslo sfiderà la Norvegia di Haaland

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l'Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…»

La trasferta in Norvegia della nazionale italiana sta diventando un incubo. Dopo la decimazione del reparto di difesa, anche #Kean costretto a dare forfait per un risentimento muscolare alla coscia destra. Emergenza totale. Bisogna stringere i denti ed evitar Partecipa alla discussione

Un infortunio muscolare durante l'ultimo allenamento costringe al forfait anche Moise #Kean L'attaccante della Fiorentina salterà l'importante sfida ala Norvegia e ovviamente anche quella alla Moldova Dopo Gabbia, Locatelli e il 'caso Acerbi', un'altra defez Partecipa alla discussione

