Nazionale infortunati | Spalletti senza difesa né attacco anche Moise Kean torna a casa

L’Italia in vista dei prossimi Mondiali si trasforma più in un reparto ospedaliero che in una squadra competitiva: tra infortuni, assenze e difficoltà tattiche, la Nazionale sembra perdere pezzi importanti. Spalletti affronta una vera e propria emergenza, con Moise Kean che lascia il ritiro a causa di un risentimento muscolare. La domanda ora è: come riuscirà l’Italia a risollevarsi e prepararsi al meglio per la sfida in Norvegia?

Ormai la Nazionale che prova a qualificarsi per i prossimi Mondiali sembra la rappresentativa di un reparto ospedaliero. Spalletti perde anche Moise Kean, a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra occorso nell’allenamento di ieri. L’attaccante della Fiorentina non partirà per la Norvegia e ha lasciato questa mattina il ritiro per sottoporsi alle cure del caso. L’emergenza era soprattutto in difesa: dopo l’infortunio di Gabbia era stato convocato Daniele Rugani. Ma in vista delle due partite con Norvegia (6 giugno) e Moldavia (9 giugno), il ct aveva perso anche Locatelli. Un forfait che si era aggiunto a quello di Buongiorno (sostituito da Ranieri). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nazionale infortunati: Spalletti senza difesa né attacco, anche Moise Kean torna a casa

