nazionale anche moise kean lascia il raduno i dubbi di spalletti per la norvegia

Un'assenza pesante per l'Italia, mentre i dubbi di Spalletti sulla formazione si fanno sempre più insistenti. Moise Kean, infatti, salta il debutto nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro la Norvegia a causa di un risentimento muscolare. Con questa assenza, il tecnico dovrà ridisegnare le scelte offensive, alimentando incertezza e suspense in vista delle prossime sfide cruciali. E ora, la domanda rimane: chi sostituirà Kean nel tridente azzurro?

Firenze, 5 giugno 2025 - Anche Moise Kean salterà la Norvegia, debutto azzurro nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, in programma domani a Oslo. L'attaccante viola "indisponibile per le prossime gare a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra occorso nell'allenamento di ieri, ha lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale, per rientrare al club di appartenenza e sottoporsi alle cure del caso", ha reso noto la Figc. Un altro problema per Luciano Spalletti che deve già fare i conti con diverse defezioni in vista della sfida alla nazionale del bomber Haaland. E lunedì prossimo a Reggio Emilia ci sarà la Moldova.