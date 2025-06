Navalnaya contro Putin | Milioni di russi pronti ad agire per far cadere il regime

Milioni di russi si schierano contro il regime di Putin, pronti a mettere in discussione il loro stesso sistema di potere. Julija Navalnaya, vedova dell'oppositore Aleksey Navalny, ha evidenziato questa crescente opposizione durante la riunione del Comitato Affari Esteri del Parlamento europeo, sottolineando il coraggio e la determinazione di un popolo che desidera cambiare il proprio destino. Un segnale forte di resistenza che potrebbe cambiare le sorti della Russia.

"Milioni di russi sono contro la guerra, pronti ad agire per far cadere il regime di Putin". Lo ha detto Julija Navalnaya, la vedova dell'oppositore al regime russo, Aleksey Navalny, al margine della riunione del comitato Affari esteri al Parlamento europeo con i rappresentanti dell'opposizione russa democratica. (Fonte video TotalEU). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Navalnaya contro Putin: "Milioni di russi pronti ad agire per far cadere il regime"

