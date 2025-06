Nava Commissione UE | Aggiornare le competenze per il 60% della manodopera UE ogni anno L’istruzione primaria è la base da cui partire

Durante un incontro a Firenze promosso dall’europarlamentare Dario Nardella, Mario Nava, direttore generale della Commissione Europea, ha sottolineato come il futuro del mercato del lavoro europeo dipenda dalla capacità di attivare le persone, partendo dall’istruzione primaria. La sfida è aggiornare le competenze del 60% della manodopera ogni anno, ma ciò richiede innanzitutto investimenti nella formazione di base. L’obiettivo è coinvolgere il...

In un intervento tenuto a Firenze in occasione di un incontro promosso dall’europarlamentare ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella, Mario Nava, direttore generale per l’occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione europea, ha riferito che l’elemento centrale dei prossimi anni sarà la “ attivazione ” delle persone nel mercato del lavoro. Durante l'incontro, Nava ha infatti evidenziato come sia essenziale coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini nella vita lavorativa, in linea con gli obiettivi europei. L'articolo Nava (Commissione UE): “Aggiornare le competenze per il 60% della manodopera UE ogni anno”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it