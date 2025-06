Nato Rutte chiede più soldi per difesa Lituania | Armarsi o imparare il russo

Nato Rutte solleva un tema cruciale: aumentare i fondi per la difesa, tra armarsi o imparare il russo. La ministeriale Nato di oggi deciderà come rafforzare la nostra sicurezza, evidenziando che una preparazione adeguata richiede investimenti considerevoli. La domanda che sorge spontanea è: è meglio puntare sulla potenza militare o sulla diplomazia linguistica? La risposta potrebbe cambiare le sorti della nostra difesa futura.

(Adnkronos) – Nella ministeriale Difesa della Nato oggi si deciderà "che cosa serve per essere in grado di difenderci, ogni volta che veniamo attaccati. Per prepararsi si spende di più: quando si è veramente preparati per la guerra, non si viene attaccati". Ma tutto questo comporterà "un investimento extra considerevole". A spiegarlo è il segretario . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Caccia russo in spazio Nato, Rutte: ci coordiniamo con Estonia - Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che l'alleanza e l'Estonia stanno collaborando attentamente in risposta all'incidente nel Mar Baltico.

Segui queste discussioni su X

Ci sarebbe da ridere di fronte alle affermazioni deliranti e belliciste di Mark Rutte, se non fosse che non sono parole a caso del primo coglione preso per strada, ma è il segretario generale della NATO a pronunciarle oggi, mercoledì 4 giugno a Bruxelles. L'occi Tweet live su X

#Putin affossa i negoziati: "Kiev terrorista, tregua per armarsi". #Zelensky: "Inutile tornare a Istanbul". Rutte: reazione "devastante" se Mosca attacca territorio #Nato. E gli Usa insistono sul 5% alla Difesa: "La minaccia russa esiste" Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

NATO to Boost Military Power | Rutte Demands More Spending From Allies | DWS News | AC1E