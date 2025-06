Nato | Rutte annuncia obiettivi di spesa per la difesa al 5% al vertice dell' Aja

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha annunciato con determinazione l’obiettivo di portare la spesa per la difesa al 5% del PIL durante il prossimo vertice ad Aja. Con un forte sostegno tra gli alleati, si apre una nuova fase di impegno condiviso e strategico, mentre si definiscono i dettagli operativi per consolidare la sicurezza europea e globale. La questione cruciale ora è: come raggiungeranno questo ambizioso traguardo?

"Abbiamo concordato obiettivi di capacità, validi per ogni Paese" e "non voglio entrare nei dettagli" del piano d'investimenti con il target di spesa per la difesa fissato al 5% che sarà presentato al vertice dell'Aja: "gli alleati discuteranno sui dettagli, ad esempio sulla data" entro la quale raggiungere gli obiettivi, "ma il sostegno degli alleati" a rafforzare l'impegno è "forte". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in conferenza stampa al termine della ministeriale Difesa dell'Alleanza. "Gli alleati capiscono che è necessario perché viviamo in un mondo diverso, con maggiori minacce", ha evidenziato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nato: Rutte annuncia obiettivi di spesa per la difesa al 5% al vertice dell'Aja

