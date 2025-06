Nations League la Spagna batte la Francia e va in finale | sfiderà il Portogallo

Nell'emozionante semifinale di Nations League, la Spagna ha sorpreso tutti battendo la Francia con un risultato mozzafiato di 5-4 alla MHPArena di Stoccarda. Ora, gli iberici si preparano a sfidare il Portogallo in una finale incandescente, pronta a scrivere un nuovo capitolo di questa emozionante competizione. La corsa verso il titolo è più aperta che mai: chi si laureerà campione?

Juventus Women, dieci bianconere convocate dal CT Soncin: ufficiale l’elenco dell’Italia Femminile per la Nations League. La lista completa - Dieci calciatrici della Juventus Women sono state convocate dal CT Soncin per la Nazionale Femminile, in vista degli ultimi impegni della Nations League.

Spalletti in Nations League è stato purgato da Francia e Germania, la Germania è stata eliminata ieri e la Francia sta venendo ridicolizzata dalla Spagna Partecipa alla discussione

La Spagna di Huijsen, Yamal e Nico Williams fa festa: Francia, Cherki show da 5-1 a 5-4 ma non basta - La nazionale spagnola batte la selezione di Deschamps e vola in finale di Nations League. Esordio amaro per Kalulu ... tuttosport.com scrive

Spagna-Francia 5-4: fuochi d'artificio a Stoccarda, la Roja raggiunge il Portogallo in finale di Nations League - La seconda finalista della Nations League è la Spagna ... Domenica alle 21 la finale sarà dunque Spagna-Portogallo. Mentre la Francia dovrà conquistarsi almeno il terzo posto nella finalina contro la ... Da eurosport.it

Spagna-Francia oggi in TV, dove vederla in chiaro e diretta streaming: orario e canale - Spagna e Francia si contendono il secondo posto in finale di Nations League con una partita in scena quest'oggi: fischio di inizio alle 21:00, alla MHPArena di Stoccarda. Diretta in chiaro in TV e in ... Come scrive fanpage.it

Spain vs France LIVE | SEMI-FINAL | UEFA Nations League | Full Match Streaming