Nations League che partita tra Spagna e Francia! Finisce 5-4 per gli spagnoli sarà finale con il Portogallo

Una semifinale mozzafiato tra Spagna e Francia nella UEFA Nations League: un incredibile 5-4 per gli spagnoli, che grazie a una spettacolare prestazione si assicurano il pass per la finale contro il Portogallo di CR7. Una partita ricca di emozioni, colpi di scena e spettacolo puro: la sfida tra due grandi nazionali si conclude nel modo più avvincente possibile, lasciando i tifosi già in attesa di un finale da sogno.

Nations League, che goleada il match tra Spagna e Francia! Finisce 5-4 per gli spagnoli, sarà finale con il Portogallo di CR7 La Spagna domina per oltre un'ora la semifinale di UEFA Nations League contro la Francia, mostrando superiorità tecnica e tattica. Dopo un avvio aggressivo dei francesi, la Furia Rossa colpisce con Nico Williams .

In gol per gli iberici Nico Williams, Merino, Yamal (x2) e Pedri. Per la Francia Mbappé, Cherki, l’autogol di Vivian e Kolo Muani? #CorrieredelloSport #nationsleague #spagna #francia Partecipa alla discussione

Il Pokerissimo della Spagna alla Francia vale il raggiungimento della finale di Nations League: la nazionale di de la Fuente se la vedrà col Portogallo di Martinez in finale Partecipa alla discussione

