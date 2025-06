Nascondono dieci chili di bionde nel camion | denunciati due camionisti turchi

sigarette di contrabbando, pronti per essere smerciati sul mercato nero. La scoperta mette in luce un articolato sistema illecito e la ferma determinazione delle autorità nel combattere il traffico di prodotti senza licenza. Due camionisti turchi sono stati denunciati, ma l’indagine continua per smantellare l’intera rete. Un’operazione che sottolinea quanto sia cruciale la collaborazione tra forze di polizia e dogane.

TRIESTE - Erano occultate tra i paraurti dei semirimorchi e nelle intercapedini di due motrici di due tir. I militari del comando provinciale della guardia di finanza e i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei giorni scorsi hanno intercettato dieci chilogrammi di sigarette di.

