Nascondeva marijuana nel congelatore di casa 61enne arrestato dalla polizia

Un sorprendente blitz a Catania smaschera un trucchetto sorprendente: un uomo di 61 anni aveva trasformato il congelatore di casa in un nascondiglio per marijuana. La scoperta, frutto dell’abilità degli agenti cinofili della polizia, ha portato all’arresto del sospettato e alla confisca di una sostanza illegale. Una dimostrazione concreta di come la tecnologia e la dedizione delle forze dell’ordine siano fondamentali nella lotta al crimine.

Un 61enne catanese aveva trasformato un congelatore in un nascondiglio per la droga, ma i cani poliziotto dell'unità cinofili della questura di Catania hanno mandato a monte i suoi piani criminali. Gli agenti, infatti, sono entrati in azione per un controllo tra alcuni edifici di via Palermo.

